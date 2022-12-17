США пытались препятствовать ликвидации начальника Генштаба РФ, - NYT

Как отмечает издание, американские чиновники узнали, что Герасимов планировал поездку в Украину, но не поделились этой информацией с украинцами. Они боялись, что покушение на его жизнь может привести к началу войны России против США.

В NYT добавляют, что, несмотря на это, украинская сторона узнала о поездке начальника Генштаба РФ. Тогда Вашингтон попросил Украину прекратить атаку.

"Мы сказали им не делать этого", - сказал высокопоставленный американский чиновник. "Мы сказали: "Эй, это слишком". Сообщение поступило слишком поздно. Украинские военные сообщили американцам, что они уже начали атаку на позиции генерала. Десятки россиян погибли во время удара, сообщили чиновники", - добавляют в издании.

В результате обстрела Герасимов не пострадал.