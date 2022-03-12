В США наложили санкции на топ-чиновников крупного российского банка ВТБ

Министерство финансов США опубликовало перечень лиц, которые попали под новый пакет санкций из-за поддержки жестокого и незаконного вторжения президента России Владимира Путина в Украину. В нем есть топ-чиновники второго по величине в России банка - ВТБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минфина США.

Десять человек, являвшихся или являющихся топ-чиновниками ВТБ банка внесены в новый санкционный список США. Это означает, что вся их собственность в США теперь заблокирована.

Напомним, Минфин США вводит санкции против Геннадия Зюганова, который голосовал за признание "ЛНР" и "ДНР".

Мы также писали о том, что США вводят санкции против жены и детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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