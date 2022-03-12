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В США наложили санкции на топ-чиновников крупного российского банка ВТБ

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Россия, Суббота 12 марта 2022 02:23
В США наложили санкции на топ-чиновников крупного российского банка ВТБ Фото: В США наложили санкции на чиновников российского банка ВТБ (РБК)
Автор: Роман Мирончук

Министерство финансов США опубликовало перечень лиц, которые попали под новый пакет санкций из-за поддержки жестокого и незаконного вторжения президента России Владимира Путина в Украину. В нем есть топ-чиновники второго по величине в России банка - ВТБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минфина США.

Десять человек, являвшихся или являющихся топ-чиновниками ВТБ банка внесены в новый санкционный список США. Это означает, что вся их собственность в США теперь заблокирована.

Под санкции попали:

  • Ольга Константиновна Дергунова
  • Вадим Валерьевич Кулик
  • Валерий Васильевич Лукьяненко
  • Анатолий Юрьевич Печатников
  • Наталья Германовна Кортикс
  • Максим Дмитриевич Кондратенко
  • Эркин Рахматович Норов
  • Святослав Евгеньевич Островский
  • Дмитрий Васильевич Пьянов
  • Юрий Николаевич Андресов

Напомним, Минфин США вводит санкции против Геннадия Зюганова, который голосовал за признание "ЛНР" и "ДНР".

Мы также писали о том, что США вводят санкции против жены и детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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