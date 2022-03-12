У США наклали санкції на топ-чиновників великого російського банку ВТБ
Міністерство фінансів США опублікувало перелік осіб, які потрапили під новий пакет санкцій через підтримку жорстокого і незаконного вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну. У ньому є топ-чиновники другого за величиною в Росії банку - ВТБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінфіну США.
Десять осіб, які були або є топ-чиновниками ВТБ Банку внесені в новий санкційний список США. Це означає, що вся їхня власність в США тепер заблокована.
Під санкції потрапили:
- Ольга Костянтинівна Дергунова
- Вадим Валерійович Кулик
- Валерій Васильович Лук'яненко
- Анатолій Юрійович Друкарів
- Наталія Германівна Кортикс
- Максим Дмитрович Кондратенко
- Еркін Рахматович Норов
- Святослав Євгенович Островський
- Дмитро Васильович Пьянов
- Юрій Миколайович Андресов
Нагадаємо, Мінфін США вводить санкції проти Геннадія Зюганова, який голосував за визнання "ЛНР" і "ДНР".
Ми також писали про те, що США вводять санкції проти дружини і дітей прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.
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