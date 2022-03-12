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У США наклали санкції на топ-чиновників великого російського банку ВТБ

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Росія, Субота 12 березня 2022 02:23
У США наклали санкції на топ-чиновників великого російського банку ВТБ Фото: у США наклали санкції на чиновників російського банку ВТБ (РБК)
Автор: Роман Мирончук

Міністерство фінансів США опублікувало перелік осіб, які потрапили під новий пакет санкцій через підтримку жорстокого і незаконного вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну. У ньому є топ-чиновники другого за величиною в Росії банку - ВТБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінфіну США.

Десять осіб, які були або є топ-чиновниками ВТБ Банку внесені в новий санкційний список США. Це означає, що вся їхня власність в США тепер заблокована.

Під санкції потрапили:

  • Ольга Костянтинівна Дергунова
  • Вадим Валерійович Кулик
  • Валерій Васильович Лук'яненко
  • Анатолій Юрійович Друкарів
  • Наталія Германівна Кортикс
  • Максим Дмитрович Кондратенко
  • Еркін Рахматович Норов
  • Святослав Євгенович Островський
  • Дмитро Васильович Пьянов
  • Юрій Миколайович Андресов

Нагадаємо, Мінфін США вводить санкції проти Геннадія Зюганова, який голосував за визнання "ЛНР" і "ДНР".

Ми також писали про те, що США вводять санкції проти дружини і дітей прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

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