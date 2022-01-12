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США наклали санкції на п'ять осіб та росорганізацію через запуск ракет КНДР

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США, Середа 12 січня 2022 23:01
США наклали санкції на п'ять осіб та росорганізацію через запуск ракет КНДР Фото: США наклали санкції на п'ять осіб через запуск ракет КНДР (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США наклали фінансові санкції на п'ять осіб і російську організацію через запуск ракет КНДР. Їх пов'язують поставками зброї масового ураження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За даними Мінфіну, санкції торкнулися п'яти північнокорейців, пов'язаних з програмою Пхеньяна зі створення зброї масового знищення.

"Останній ракетний обстріл Північної Кореї є ще одним свідченням того, що вона продовжує розширювати свої заборонені програми, незважаючи на заклики міжнародного співтовариства до дипломатії та денуклеаризації", - йдеться в заяві заступника міністра фінансів США Брайана Нельсона.

П'ять осіб, на які наклали санкції, вважаються відповідальними за поставку Північній Кореї товарів для її програм створення зброї масового знищення і балістичних ракет.

Один з них, Чхве Мен Хен, базується в Росії і пов'язаний з північнокорейською установою, вже знаходяться під санкціями за його участь у розробці зброї в країні. Інші четверо, сім Кван сік, Кім Сон Хун, Кан Чол Хак і Пен Кван Чол, пов'язані з цією ж установою, базуються в Китаї.

У той же час Мінфін США наклав санкції на північнокорейця О Йонг Хо, росіянина Романа Анатолійовича Алара і російську організацію Парсек за діяльність або угоди, які істотно сприяли поширенню зброї масового знищення Північною Кореєю. Можливі активи всіх цих людей в США заморожені, а їх доступ до американської фінансової системи буде заблокований.

Нагадаємо, що Північна Корея заявила про випробування надзвукової ракети. Це сталося 5 січня.

Також повідомлялося, що запуск ракети КНДР викликав обурення Заходу і Японії. Японія провела термінову нараду.

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