США накрыл мощный ураган "Ида": впечатляющее фото из космоса

Французский астронавт МКС Тома Песке продолжает делиться яркими фотографиями Земли из космоса. В этот же раз мужчина продемонстрировал как выглядит из иллюминатора станции ураган "Ида", который вот-вот накроет США.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт астронавтра.
Согласно информации New York Times ураган пока квалифицирован как тропический шторм 4 категории, однако скорость порыва его ветра почти достигает отметок 5 категории.
"Это серьезный шторм, который будет испытывать нас, как никогда раньше. Это будет один из сильнейших ураганов в Луизиане, по крайней мере, с 1850-х годов", - отметил губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс.
Песке отметил, что его беспокоит тот факт, что стихийные явления с которыми регулярно борется человечество становятся все сильнее и чаще.
"Я надеюсь, что каждый на пути этого шторма будет подготовлен и останется в безопасности", - добавил астронавт.