США накрыл мощный ураган "Ида": впечатляющее фото из космоса

Согласно информации New York Times ураган пока квалифицирован как тропический шторм 4 категории, однако скорость порыва его ветра почти достигает отметок 5 категории.

"Это серьезный шторм, который будет испытывать нас, как никогда раньше. Это будет один из сильнейших ураганов в Луизиане, по крайней мере, с 1850-х годов", - отметил губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс.

Песке отметил, что его беспокоит тот факт, что стихийные явления с которыми регулярно борется человечество становятся все сильнее и чаще.

"Я надеюсь, что каждый на пути этого шторма будет подготовлен и останется в безопасности", - добавил астронавт.