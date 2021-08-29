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США накрыл мощный ураган "Ида": впечатляющее фото из космоса

Автор: Сергей Пышкин

Французский астронавт МКС Тома Песке продолжает делиться яркими фотографиями Земли из космоса. В этот же раз мужчина продемонстрировал как выглядит из иллюминатора станции ураган "Ида", который вот-вот накроет США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт астронавтра.

Согласно информации New York Times ураган пока квалифицирован как тропический шторм 4 категории, однако скорость порыва его ветра почти достигает отметок 5 категории.

"Это серьезный шторм, который будет испытывать нас, как никогда раньше. Это будет один из сильнейших ураганов в Луизиане, по крайней мере, с 1850-х годов", - отметил губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс.

Песке отметил, что его беспокоит тот факт, что стихийные явления с которыми регулярно борется человечество становятся все сильнее и чаще.

"Я надеюсь, что каждый на пути этого шторма будет подготовлен и останется в безопасности", - добавил астронавт.

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Соединенные Штаты Америки