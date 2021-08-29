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США накрив потужний буревій "Іда": вражаюче фото з космосу

Автор: Сергій Пишкін

Французький астронавт МКС Тома Песке продовжує ділитися яскравими фотографіями Землі з космосу. Цього ж разу чоловік продемонстрував як виглядає з ілюмінатора станції буревій "Іда", який ось-ось накриє США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт астронавтра.

Згідно з інформацією New York Times ураган наразі кваліфікований як тропічний шторм 4 категорії, однак швидкість пориву його вітру майже досягає позначок 5 категорії.

"Це серйозний шторм, який випробовуватиме нас, як ніколи раніше. Це буде один з найсильніших ураганів в Луїзіані, принаймні, з 1850-х років”, - відзначив губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс.

Песке відзначив, що його турбує той факт, що стихійні явища з якими регулярно бореться людство стають все сильнішими та частішими.

"Я сподіваюся, що кожен на шляху цього шторму буде підготовлений і залишиться в безпеці", - додав астронавт.

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Сполучені Штати Америки