США накрив потужний буревій "Іда": вражаюче фото з космосу

Французький астронавт МКС Тома Песке продовжує ділитися яскравими фотографіями Землі з космосу. Цього ж разу чоловік продемонстрував як виглядає з ілюмінатора станції буревій "Іда", який ось-ось накриє США.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт астронавтра.
Згідно з інформацією New York Times ураган наразі кваліфікований як тропічний шторм 4 категорії, однак швидкість пориву його вітру майже досягає позначок 5 категорії.
"Це серйозний шторм, який випробовуватиме нас, як ніколи раніше. Це буде один з найсильніших ураганів в Луїзіані, принаймні, з 1850-х років”, - відзначив губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс.
Песке відзначив, що його турбує той факт, що стихійні явища з якими регулярно бореться людство стають все сильнішими та частішими.
"Я сподіваюся, що кожен на шляху цього шторму буде підготовлений і залишиться в безпеці", - додав астронавт.