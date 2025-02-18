США накрили потужні зимові бурі: вже загинули щонайменше 9 людей

Щонайменше дев’ять людей загинули внаслідок останньої хвилі суворої зимової погоди в США. Зокрема, у штаті Кентуккі 8 осіб стали жертвами повені, спричиненої сильними дощами, які затопили дороги.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Associated Press.
Губернатор Кентуккі Енді Бешар повідомив, що сотні людей були евакуйовані через повені. Президент Дональд Трамп погодився на запит штату про оголошення надзвичайного стану, що дозволило Федеральному агентству з управління надзвичайними ситуаціями координувати рятувальні роботи.
За словами Бешара, більшість жертв, серед яких мати з 7-річною дитиною, загинули, коли їхні автомобілі застрягли у воді. Бешар закликав жителів штату залишатися вдома та уникати поїздок, адже тривають пошуково-рятувальні операції.
З початку бурі в суботу рятувальники здійснили 1000 евакуацій, а більше 39 тисяч будинків залишилися без електрики. Бешар попередив, що сильні вітри можуть спричинити додаткові відключення електроенергії.
Сильні дощі охопили Кентуккі та Теннессі, де в деяких районах випало до 15 см опадів. Водночас штормові вітри завдали шкоди у Вірджинії, зруйнувавши мобільні будинки та пошкодивши електропостачання.
У південних районах США через негоду також було зруйновано кілька мобільних будинків, а дерева та лінії електропередач впали на дороги. Влада закликає громадян уникати поїздок і залишатися вдома.
У Колорадо через зимові бурі загинули вісім осіб, а в штатах, зокрема у Мічигані та Монтані, очікуються найхолодніші температури сезону - до -45°C та небезпека лавин у горах.
Раніше РБК-Україна писало, що у США через арктичний шторм оголошено надзвичайний стан у Вірджинії. Очікуються сильні снігопади та ожеледиця, що може призвести до серйозних наслідків, зокрема відключень електроенергії та небезпеки на дорогах. Влада штату закрила школи та державні установи. Прогнозують накопичення снігу до 25 см, а також мокрий сніг і дощ із замерзанням.
Водночас, до західного узбережжя Австралії наближається потужний тропічний циклон Зелія, який може досягти п'ятої категорії небезпеки. Очікуються сильні вітри, дощі та штормові хвилі, що можуть спричинити значні пошкодження інфраструктури та загрози для житлових районів. Місцева влада закликає мешканців готуватися до стихії, яка найближчим часом досягне суші і стане ще сильнішою.
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