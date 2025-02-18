США накрили потужні зимові бурі: вже загинули щонайменше 9 людей

Губернатор Кентуккі Енді Бешар повідомив, що сотні людей були евакуйовані через повені. Президент Дональд Трамп погодився на запит штату про оголошення надзвичайного стану, що дозволило Федеральному агентству з управління надзвичайними ситуаціями координувати рятувальні роботи.

За словами Бешара, більшість жертв, серед яких мати з 7-річною дитиною, загинули, коли їхні автомобілі застрягли у воді. Бешар закликав жителів штату залишатися вдома та уникати поїздок, адже тривають пошуково-рятувальні операції.

З початку бурі в суботу рятувальники здійснили 1000 евакуацій, а більше 39 тисяч будинків залишилися без електрики. Бешар попередив, що сильні вітри можуть спричинити додаткові відключення електроенергії.

Сильні дощі охопили Кентуккі та Теннессі, де в деяких районах випало до 15 см опадів. Водночас штормові вітри завдали шкоди у Вірджинії, зруйнувавши мобільні будинки та пошкодивши електропостачання.

У південних районах США через негоду також було зруйновано кілька мобільних будинків, а дерева та лінії електропередач впали на дороги. Влада закликає громадян уникати поїздок і залишатися вдома.

У Колорадо через зимові бурі загинули вісім осіб, а в штатах, зокрема у Мічигані та Монтані, очікуються найхолодніші температури сезону - до -45°C та небезпека лавин у горах.