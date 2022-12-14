У США "накрили" канал "експорту" електроніки до РФ для ядерної зброї: що відомо

Прокурори США звинуватили п'ятьох росіян і двох американців у змові з метою незаконного отримання та відправлення до Росії технологій військового призначення американського виробництва на мільйони доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Як пише видання, судячи з обвинувального висновку, федеральний суд у Брукліні звинувачує сімох фігурнтів у діях від імені двох московських компаній, ТОВ "Сернія Інжиніринг" та ТОВ "Сертал", які, за словами прокурорів, діяли під керівництвом російських спецслужб.

Починаючи, принаймні, з 2017 року, обвинувачені використовували глобальну мережу підставних компаній та банківських рахунків для придбання та відправки до Росії передової електроніки та обладнання, які можуть бути використані для "квантових обчислень, розробки гіперзвукової та ядерної зброї та інших військових та космічних застосувань".

Серед цих пунктів, згідно з обвинувальним висновком, були:

"набір фішок" з 45 передових напівпровідників;

"синтезатор частоти цезію з низьким рівнем шуму" вартість 45 тисяч доларів;

високоякісні аналізатори спектра, які використовуються в електронному тестуванні;

дорогі осцилографи та генератори сигналів.

Багато хто з них є так званими пристроями подвійного призначення, які можуть бути використані у військових чи цивільних цілях.

Незаконна діяльність тривала після того, як Сполучені Штати ввели санкції проти "Сернії", "Сертала" та одного з підсудних Євгена Гриніна після вторгнення Росії до України у лютому, повідомляє Міністерство юстиції.

Коли воно оголосило про санкції, Управління контролю за іноземними активами Скарбниці заявило, що ті, які стають мішенню, є "інструментальними для військової машини Російської Федерації". Бреон Піс, американський прокурор у Брукліні, повторив це формулювання, оголосивши звинувачення у вівторок.

"Наш офіс не зупинятиметься у своєму активному переслідуванні осіб, які незаконно закуповують американські технології для подальшого використання на підтримку жорстокої війни Росії з демократією", - сказав він.

Імена фігурантів:

Євген Грінін, 47 років (Москва);

Олексій Іполитов, 57 років (Москва);

Борис Лівшиц, 52 роки (колишній житель Брукліна, який нині проживає в Санкт-Петербурзі);

Світлана Скворцова, 41 рік (Москва);

Вадим Коношенок, 48 років, (Таллін, Естонія);

Олексій Брейман, 35 років (США);

Вадим Єрмоленко, 41 рік (США).

Вони звинувачуються в змові, шахрайстві та відмиванні грошей і можуть бути засуджені до 30 років ув'язнення. Чотири з них залишаються на волі.

Єрмоленко, американський громадянин, і Брейман, постійний житель США, ідентифікований у судових заявках як громадянин Ізраїлю, постав перед судом у вівторок. Його було звільнено після розміщення облігації у розмірі 500 тисяч доларів.

Бреймана було звільнено при внесенні застави в 150 тисяч доларів за дотримання умов, які включали здачу паспортів та носіння електронного пристрою.

За словами прокурорів, Коношенок, який, на думку влади США, є офіцером внутрішньої розвідки Росії, Федеральної служби безпеки, був заарештований в Естонії минулого тижня і чекає на процедуру екстрадиції. За словами Міністерства юстиції, естонська влада виявила 375 фунтів боєприпасів американського виробництва при пошуку складу, який він використав.