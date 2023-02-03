США наклали санкції на низку членів правління іранської компанії, що займається дронами

Сьогодні, 3 лютого, США наклали санкції на низку членів правління іранської компанії, яка пов'язана з дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держсекретара США Ентоні Блінкена у Twitter .

Він додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть закривати лазівки та обмежувати відчайдушні спроби Росії вести війну в Україні.

"Сьогодні США наклали санкції на вісьмох членів правління іранської компанії Paravar Pars, яка бере участь у іранській програмі безпілотних літальних апаратів, - сказав Блінкен.

Нагадаємо, днями США внесли в "чорний список" сім компаній з Ірану.

До того ж Сполучені Штати ввели санкції проти Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) та п'ятьох членів його правління за утиск протестів в Ірані.

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