США наложили санкции на ряд членов правления иранской компании, занимающейся дронами

Сегодня, 3 февраля, США наложили санкции на ряд членов правления иранской компании, связанной с дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госсекретаря США Энтони Блинкена в Twitter .

Он добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать закрывать лазейки и ограничивать отчаянные попытки России вести войну в Украине.

"Сегодня США наложили санкции на восемь членов правления иранской компании Paravar Pars, участвующей в иранской программе беспилотных летательных аппаратов", - сказал Блинкен.

Напомним, на днях США внесли в "черный список" семь компаний из Ирана.

К тому же Соединенные Штаты ввели санкции против Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и пятерых членов его правления за притеснение протестов в Иране.

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