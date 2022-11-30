США отправят первую помощь Украине для восстановления энергосистемы в течение недели

Соединенные Штаты планируют в ближайшие дни предоставить Украине первую партию помощи для восстановления энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби в эфире NBC .

О какой именно помощи в данном случае идет речь, пока официально не сообщается.

"Мы полагаем, что можем начать предоставлять некоторые материалы, первую партию, в течение недели", - рассказал он.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки выделят 53 млн долларов на закупку оборудования, которое необходимо для восстановления энергосистемы Украины после российских атак.

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