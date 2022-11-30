США отправят первую помощь Украине для восстановления энергосистемы в течение недели
Соединенные Штаты планируют в ближайшие дни предоставить Украине первую партию помощи для восстановления энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби в эфире NBC.
О какой именно помощи в данном случае идет речь, пока официально не сообщается.
"Мы полагаем, что можем начать предоставлять некоторые материалы, первую партию, в течение недели", - рассказал он.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки выделят 53 млн долларов на закупку оборудования, которое необходимо для восстановления энергосистемы Украины после российских атак.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.