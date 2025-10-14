США надають рекордну кількість розвідданих союзникам, - посадовець НАТО

За його словами, Сполучені Штати залишаються безумовно найбільшим постачальником розвідданих у межах Північноатлантичного альянсу. Американські спецслужби діляться інформацією активніше, ніж будь-коли раніше.

"Я не бачив жодних ознак зменшення обміну - ані з боку США, ані з боку наших європейських колег у межах розвідувальної спільноти НАТО. Навпаки - усе відбувається з точністю до навпаки. Ми всі підвищуємо рівень зусиль, включно зі Сполученими Штатами", - наголосив представник НАТО.

Посадовець підкреслив, що відносини між розвідувальними структурами США, їхніми союзниками та НАТО загалом залишаються відносинами довіри та тісної співпраці.

Він також зазначив, що Сполучені Штати взяли на себе зобов’язання надавати значну розвідувальну підтримку у межах можливих гарантій безпеки для України.

"Я радий, що США зобов’язалися надавати значну розвідувальну підтримку будь-яким потенційним гарантіям безпеки для України", - додав він.