США предоставляют рекордное количество разведданных союзникам, - чиновник НАТО
Союзники по НАТО никогда не обменивались разведывательной информацией настолько быстро, эффективно и по такому широкому кругу тем, как сейчас.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО, сообщает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, Соединенные Штаты остаются безусловно крупнейшим поставщиком разведданных в рамках Североатлантического альянса. Американские спецслужбы делятся информацией активнее, чем когда-либо прежде.
"Я не видел никаких признаков уменьшения обмена - ни со стороны США, ни со стороны наших европейских коллег в рамках разведывательного сообщества НАТО. Наоборот - все происходит с точностью до наоборот. Мы все повышаем уровень усилий, включая Соединенные Штаты", - подчеркнул представитель НАТО.
Чиновник подчеркнул, что отношения между разведывательными структурами США, их союзниками и НАТО в целом остаются отношениями доверия и тесного сотрудничества.
Он также отметил, что Соединенные Штаты взяли на себя обязательства предоставлять значительную разведывательную поддержку в рамках возможных гарантий безопасности для Украины.
"Я рад, что США обязались предоставлять значительную разведывательную поддержку любым потенциальным гарантиям безопасности для Украины", - добавил он.
Пауза в обмене разведданными
Напомним, в конце февраля этого года президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Белый дом поссорился с президентом США Дональдом Трампом. После этого Трамп заявлял о том, что Зеленский якобы не хочет завершать войну с Россией.
На фоне этих событий США решили приостановить поставки оружия в Украину. Также был временно прекращен обмен разведывательными данными между странами. Как писали западные СМИ, пауза в обмене разведданными больше всего повлияла на операцию ВСУ в Курской области.
Однако на днях Financial Times писало о том, что в течение нескольких месяцев США помогают Украине осуществлять удары по российским энергетическим объектам. Это является скоординированной попыткой ослабить экономику российского диктатора Владимира Путина и заставить его сесть за стол переговоров.