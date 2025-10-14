ua en ru
США предоставляют рекордное количество разведданных союзникам, - чиновник НАТО

США, Вторник 14 октября 2025 19:19
UA EN RU
США предоставляют рекордное количество разведданных союзникам, - чиновник НАТО Иллюстративное фото: США предоставляют рекордное количество разведданных союзникам (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Союзники по НАТО никогда не обменивались разведывательной информацией настолько быстро, эффективно и по такому широкому кругу тем, как сейчас.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Соединенные Штаты остаются безусловно крупнейшим поставщиком разведданных в рамках Североатлантического альянса. Американские спецслужбы делятся информацией активнее, чем когда-либо прежде.

"Я не видел никаких признаков уменьшения обмена - ни со стороны США, ни со стороны наших европейских коллег в рамках разведывательного сообщества НАТО. Наоборот - все происходит с точностью до наоборот. Мы все повышаем уровень усилий, включая Соединенные Штаты", - подчеркнул представитель НАТО.

Чиновник подчеркнул, что отношения между разведывательными структурами США, их союзниками и НАТО в целом остаются отношениями доверия и тесного сотрудничества.

Он также отметил, что Соединенные Штаты взяли на себя обязательства предоставлять значительную разведывательную поддержку в рамках возможных гарантий безопасности для Украины.

"Я рад, что США обязались предоставлять значительную разведывательную поддержку любым потенциальным гарантиям безопасности для Украины", - добавил он.

Пауза в обмене разведданными

Напомним, в конце февраля этого года президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Белый дом поссорился с президентом США Дональдом Трампом. После этого Трамп заявлял о том, что Зеленский якобы не хочет завершать войну с Россией.

На фоне этих событий США решили приостановить поставки оружия в Украину. Также был временно прекращен обмен разведывательными данными между странами. Как писали западные СМИ, пауза в обмене разведданными больше всего повлияла на операцию ВСУ в Курской области.

Однако на днях Financial Times писало о том, что в течение нескольких месяцев США помогают Украине осуществлять удары по российским энергетическим объектам. Это является скоординированной попыткой ослабить экономику российского диктатора Владимира Путина и заставить его сесть за стол переговоров.

