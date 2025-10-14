США предоставляют рекордное количество разведданных союзникам, - чиновник НАТО

Союзники по НАТО никогда не обменивались разведывательной информацией настолько быстро, эффективно и по такому широкому кругу тем, как сейчас.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО, сообщает корреспондент РБК-Украина .

По его словам, Соединенные Штаты остаются безусловно крупнейшим поставщиком разведданных в рамках Североатлантического альянса. Американские спецслужбы делятся информацией активнее, чем когда-либо прежде.

"Я не видел никаких признаков уменьшения обмена - ни со стороны США, ни со стороны наших европейских коллег в рамках разведывательного сообщества НАТО. Наоборот - все происходит с точностью до наоборот. Мы все повышаем уровень усилий, включая Соединенные Штаты", - подчеркнул представитель НАТО.

Чиновник подчеркнул, что отношения между разведывательными структурами США, их союзниками и НАТО в целом остаются отношениями доверия и тесного сотрудничества.

Он также отметил, что Соединенные Штаты взяли на себя обязательства предоставлять значительную разведывательную поддержку в рамках возможных гарантий безопасности для Украины.

"Я рад, что США обязались предоставлять значительную разведывательную поддержку любым потенциальным гарантиям безопасности для Украины", - добавил он.