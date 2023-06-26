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Bradley і не тільки. США завтра оголосять новий пакет військової допомоги Україні, - Reuters

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Понеділок 26 червня 2023 19:23
Bradley і не тільки. США завтра оголосять новий пакет військової допомоги Україні, - Reuters Фото: США завтра оголосять новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть Bradley (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки завтра, 27 червня, оголосять про передачу Україні озброєння в рамках нового пакету військової допомоги на 500 млн доларів. До нього увійде бронетехніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пишуть журналісти, цей пакет має показати, що рішучість США допомагати Україні не ослабла після спроби бунту в Росії.

Нашій країні, за інформацією джерела Reuters, хочуть надати наземну техніку, зокрема 30 бойових машин піхоти Bradley та 25 бронетранспортерів Stryker.

Також джерело видання додало, що в рамках нового пакету Україна отримає боєприпаси для HIMARS, протитанкову зброю, у тому числі Javelin, та боєприпаси для зенітних систем Patriot та Stinger.

Допомога Україна від США

Нагадаємо, США з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну є одним з основних союзників для нашої країни.

Українські захисники вже отримали від американців допомогу на 63 мільярди доларів. З цієї суми на військову допомогу було передбачено близько 40 мільярдів доларів.

Зокрема, США передали бронетехніку, зенітні ракетні комплекси, боєприпаси, патрульні катери. До осені також планується постачання танків M1 Abrams.

Більш детально про допомогу США - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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