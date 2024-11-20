UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

США нададуть Україні зброї на близько 275 млн доларів до приходу Трампа

Фото: США нададуть Україні зброї на близько 275 млн доларів до приходу Трампа
Автор: Наталія Гурковська

Пентагон надішле Україні зброї на щонайменше 275 млн доларів. Це має відбутися до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

За даними видання, "а

Озброєння в новому пакеті допомоги Україні включає в себе засоби протиповітряної оборони, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси Javelin та інше обладнання та запасні частини.

Інша допомога Україні від США

На додаток до озброєння Пентагону, Державний департамент заявив у вівторок, що він санкціонував продаж Україні невизначеного оборонного обладнання та послуг на суму 100 млн доларів, включаючи ремонт транспортних засобів, технічну допомогу, навчання та "інші відповідні елементи логістики та програми підтримки".

За словами двох високопоставлених чиновників адміністрації, у рамках ширших зусиль, спрямованих на підтримку України, адміністрація Байдена також має намір "розпорошити" свою частину кредиту Україні в розмірі 50 млрд доларів, забезпеченого замороженими російськими активами, перш ніж Байден покине Білий дім.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПентагонСполучені Штати АмерикиВійна в Україні