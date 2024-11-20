США нададуть Україні зброї на близько 275 млн доларів до приходу Трампа

Інша допомога Україні від США

На додаток до озброєння Пентагону, Державний департамент заявив у вівторок, що він санкціонував продаж Україні невизначеного оборонного обладнання та послуг на суму 100 млн доларів, включаючи ремонт транспортних засобів, технічну допомогу, навчання та "інші відповідні елементи логістики та програми підтримки".

За словами двох високопоставлених чиновників адміністрації, у рамках ширших зусиль, спрямованих на підтримку України, адміністрація Байдена також має намір "розпорошити" свою частину кредиту Україні в розмірі 50 млрд доларів, забезпеченого замороженими російськими активами, перш ніж Байден покине Білий дім.

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