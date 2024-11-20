США предоставят Украине оружия на около 275 млн долларов до прихода Трампа

По данным издания, "администрация действующего президента США Джо Байдена спешит сделать все возможное", чтобы помочь Киеву дать отпор России до того, как новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность.

"Последний транш оружия поступил в то время, когда растет беспокойство относительно эскалации конфликта, когда обе стороны стремятся получить любое преимущество, которым они могут воспользоваться, если Трамп потребует быстрого прекращения войны - как он пообещал сделать", - констатируют журналисты.

Вооружение в новом пакете помощи Украине включает в себя средства противовоздушной обороны, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые боеприпасы Javelin и другое оборудование и запасные части.

Отвечая на вопрос, может ли департамент сделать это до 20 января, когда Трамп вступит в должность, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сказала, что официальные лица работают над тем, чтобы Украина получила то, что ей нужно.

"Мы обязуемся использовать все полномочия, которые нам предоставил Конгресс. Единственный способ сделать это - убедиться, что наши полки полностью заполнены и укомплектованы. Поэтому, поскольку наши полки продолжают заполняться необходимым оборудованием и возможностями, мы берем их и отправляем в Украину", - отметила она.