США нададуть Україні зброї на близько 275 млн доларів до приходу Трампа

Пентагон надішле Україні зброї на щонайменше 275 млн доларів. Це має відбутися до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР .

За даними видання, "а дміністрація діючого президента США Джо Байдена поспішає зробити все можливе", щоб допомогти Києву дати відсіч Росії до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду.

"Останній транш зброї надійшов у той час, коли зростає занепокоєння щодо ескалації конфлікту, коли обидві сторони прагнуть отримати будь-яку перевагу, якою вони можуть скористатися, якщо Трамп вимагатиме швидкого припинення війни - як він пообіцяв зробити", - констатують журналісти.

Озброєння в новому пакеті допомоги Україні включає в себе засоби протиповітряної оборони, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси Javelin та інше обладнання та запасні частини.

Відповідаючи на запитання, чи може департамент зробити це до 20 січня, коли Трамп вступить на посаду, речниця Пентагону Сабріна Сінгх сказала, що офіційні особи працюють над тим, щоб Україна отримала те, що їй потрібно.