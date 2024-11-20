США нададуть Україні зброї на близько 275 млн доларів до приходу Трампа
Пентагон надішле Україні зброї на щонайменше 275 млн доларів. Це має відбутися до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
За даними видання, "адміністрація діючого президента США Джо Байдена поспішає зробити все можливе", щоб допомогти Києву дати відсіч Росії до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду.
"Останній транш зброї надійшов у той час, коли зростає занепокоєння щодо ескалації конфлікту, коли обидві сторони прагнуть отримати будь-яку перевагу, якою вони можуть скористатися, якщо Трамп вимагатиме швидкого припинення війни - як він пообіцяв зробити", - констатують журналісти.
Озброєння в новому пакеті допомоги Україні включає в себе засоби протиповітряної оборони, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси Javelin та інше обладнання та запасні частини.
Відповідаючи на запитання, чи може департамент зробити це до 20 січня, коли Трамп вступить на посаду, речниця Пентагону Сабріна Сінгх сказала, що офіційні особи працюють над тим, щоб Україна отримала те, що їй потрібно.
"Ми зобов’язуємося використовувати всі повноваження, які нам надав Конгрес. Єдиний спосіб зробити це - переконатися, що наші полиці повністю заповнені та укомплектовані. Тому, оскільки наші полиці продовжують заповнюватись необхідним обладнанням і можливостями, ми беремо їх і відправляємо в Україну", - зазначила вона.
Інша допомога Україні від США
На додаток до озброєння Пентагону, Державний департамент заявив у вівторок, що він санкціонував продаж Україні невизначеного оборонного обладнання та послуг на суму 100 млн доларів, включаючи ремонт транспортних засобів, технічну допомогу, навчання та "інші відповідні елементи логістики та програми підтримки".
За словами двох високопоставлених чиновників адміністрації, у рамках ширших зусиль, спрямованих на підтримку України, адміністрація Байдена також має намір "розпорошити" свою частину кредиту Україні в розмірі 50 млрд доларів, забезпеченого замороженими російськими активами, перш ніж Байден покине Білий дім.
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