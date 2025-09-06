UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

США нададуть Україні крилаті ракети ERAM: стала відома дата першої поставки

Фото: американська ракета ERAM (Вікіпедія)
Автор: Марина Балабан

США у серпні ухвалили продаж Україні 3 350 крилатих ракет ERAM. Перша пертія надійде в жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aviationweek.

ERAM з'явилася лише за 14 місяців після публікації тендеру у серпні 2024 року.

Маючи бюджет у 225 мільйонів доларів та прискорений процес закупівель, робоча група з питань озброєння витратила трохи більше року, щоб опублікувати запити ERAM, укласти контракти з двома нетрадиційними оборонними компаніями, продемонструвати зброю на американському випробувальному стенді Douglas A-4 та українському винищувачі серії МіГ, а також отримати прототипи.

Усього Україні дозволено купити до 3350 ракет. Але перша вироблена партія буде незначною - 10 одиниць. Вони мають бути поставлені Україні в жовтні.

А вже в жовтні 2026 року в Україні мають бути 840 модулів ERAM, розділених на дві конструкції.

Що відомо про ракети ERAM

SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) - це американська керована ракета сімейства Standard Missile (SM). Вона здатна перехоплювати літаки, крилаті ракети, балістичні цілі на завершальному етапі польоту, а також уражати надводні кораблі. За це її часто називають "три-в-одному".

Така універсальність досягається завдяки поєднанню активної радіолокаційної головки самонаведення та наведення від корабельного радара.

Дальність дії SM-6 перевищує 240 км, а швидкість сягає близько Mach 3,5, що дає змогу ефективно боротися навіть із високошвидкісними загрозами.

Ракета перебуває на озброєнні ВМС США з 2013 року й неодноразово модернізувалася, підвищуючи ефективність, зокрема проти гіперзвукової зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЗбройні сили України