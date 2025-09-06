RU

США предоставят Украине крылатые ракеты ERAM: стала известна дата первой поставки

Фото: американская ракета ERAM (Википедия)
Автор: Марина Балабан

США в августе одобрили продажу Украине 3 350 крылатых ракет ERAM. Первая партия поступит в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aviationweek.

ERAM появилась через 14 месяцев после публикации тендера в августе 2024 года.

Имея бюджет в 225 миллионов долларов и ускоренный процесс закупок, рабочая группа по вопросам вооружения потратила чуть больше года, чтобы опубликовать запросы ERAM, заключить контракты с двумя нетрадиционными оборонными компаниями, продемонстрировать оружие на американском испытательном стенде Douglas A-4 и украинском истребителе серии МиГ, а также получить прототипы.

Всего Украине разрешено купить до 3350 ракет. Но первая произведенная партия будет незначительной - 10 единиц. Они должны быть поставлены Украине в октябре.

А уже в октябре 2026 года в Украине должны быть 840 модулей ERAM, разделенных на две конструкции.

 

Что известно о ракетах ERAM

SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) - это американская управляемая ракета семейства Standard Missile (SM). Она способна перехватывать самолеты, крылатые ракеты, баллистические цели на завершающем этапе полета, а также поражать надводные корабли. За это ее часто называют "три-в-одном".

Такая универсальность достигается благодаря сочетанию активной радиолокационной головки самонаведения и наведения от корабельного радара.

Дальность действия SM-6 превышает 240 км, а скорость достигает около Mach 3,5, что позволяет эффективно бороться даже с высокоскоростными угрозами.

Ракета состоит на вооружении ВМС США с 2013 года и неоднократно модернизировалась, повышая эффективность, в том числе против гиперзвукового оружия.

