США нададуть короткострокове фінансування для відстеження викрадених РФ українських дітей

Державний департамент США оголосив у четвер про короткострокове фінансування ініціативи, що займається документуванням викрадених українських дітей.

Це стало реакцією на рішення адміністрації президента Дональда Трампа призупинити програму "Українська обсерваторія конфлікту" 25 січня цього року.

Ініціатива, яку фінансує уряд США за підтримки Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, дозволила відстежити тисячі українських дітей, викрадених Росією.

Програма, що зазнала припинення, допомагала систематично збирати дані та супутникові знімки, які документують переміщення дітей із України на територію Росії або окупованих Росією територій.

Рішення щодо призупинення програми було ухвалено після того, як Дональд Трамп наказав провести перевірку для запобігання "марнотратному витраченню доларів платників податків США".

Україна заявляє, що понад 19 500 дітей було вивезено без згоди родин чи опікунів під час війни в Україні. Київ кваліфікує ці дії як військові злочини та геноцид, згідно з договором ООН.

Росія ж стверджує, що евакуювала дітей добровільно, щоб захистити їх від зони бойових дій.

Речник Держдепартаменту підкреслив, що фінансування надається лише на короткий період. За його словами це частина стандартної процедури закриття припинених програм.

Завершення програми викликало занепокоєння щодо потенційної втрати доступу до великої кількості інформації, включаючи супутникові зображення та інші дані, про близько 30 000 дітей, вивезених з України.