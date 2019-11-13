В США начинаются публичные слушания по делу об импичменте Трампа

С сегодняшнего дня расследование по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в Палате представителей переходит в режим публичных слушаний в прямом эфире. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, в США расследуют, просил ли Трамп президента Украины Владимира Зеленского поручить провести расследование в отношении его потенциального оппонента на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Гантера.

Первым, кто будет давать показания, станет Уильям Тейлор, временный поверенный в делах Украины. Его выступление начнется в 9 часов утра по местному времени (16:00 по Киеву, - ред.).

Также 15 ноября публично на слушаниях выступит бывшая посол США в Украине Мари Йованович.

Напомним, Тейлор рассказал, что заморозка военной помощи Украине была связана с тем, что Трамп был занят идеей приобретения Гренландии. Тейлор отметил, что сотрудники администрации президента США все время находились в заграничных командировках.

Ранее сообщалось, что арестованный американский бизнесмен, выходец из Украины Лев Парнас, связанный с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, предупреждал новое руководство Украины, что администрация Трампа заморозит военную помощь стране.