У США починаються публічні слухання у справі про імпічмент Трампа

З сьогоднішнього дня розслідування у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа в Палаті представників переходить в режим публічних слухань в прямому ефірі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як зазначається, у США розлідують, чи просив Трамп президента України Володимира Зеленського доручити провести розслідування його потенційного опонента на виборах 2020 року, колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера.

Першим, хто буде давати свідчення, стане Вільям Тейлор, тимчасовий повірений у справах України. Його виступ почнеться о 9-й годині ранку за місцевим часом (16:00 за Києвом, - ред.).

Також 15 листопада публічно на слуханнях виступить колишня посол США в Україні Марі Йованович.

Нагадаємо, Тейлор розповів, що заморозка військової допомоги Україні була пов'язана з тим, що Трамп був зайнятий ідеєю придбання Гренландії. Тейлор зазначив, що співробітники адміністрації президента США весь час перебували у закордонних відрядженнях.

Раніше повідомлялось, що заарештований американський бізнесмен, виходець з України Лев Парнас, пов’язаний з адвокатом президента США Рудольфом Джуліані, попереджав нове керівництво України, що адміністрація Трампа заморозить військову допомогу країні.