ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В США началось уголовное расследование попыток Трампа отменить итоги выборов, - NYT

Новина українською → Фултон, Среда 10 февраля 2021 17:53
В США началось уголовное расследование попыток Трампа отменить итоги выборов, - NYT Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Лера Полищук

Прокуратура округа Фултон, штата Джорджия, открыла уголовное дело относительно попыток 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отменить результаты выборов в штате. Уголовное производство было открыто 10 февраля.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.

Уголовное дело открыто по факту звонка Дональда Трампа секретарю штата Джорджия Брэду Раффенспергеру в январе 2021 года. Бывший глава государства пытался добиться изменения итогов выборов в штате.

По информации источника издания, прокурор округа Фултон Фани Уиллис направил письмо должностным лицам в правительстве, включая Раффенспергера, с просьбой сохранить документы, связанные с январским звонком Трампа.

Напомним, ранее Трамп призывал госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересчитать голоса в штате и "найти" для него 11780 голосов. Руководство штата всячески убеждало Трампа в невозможности таких действий.

Кроме того, офис госсекретаря Джорджии начал расследование относительно попыток Дональда Трампа отменить результаты выборов в штате.

Ранее сообщалось, что член палаты представителей США Джейми Раскин направил письмо адвокату 45-го президента Дональда Трампа с просьбой дать показания в деле об импичменте. Однако Трамп отказался.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп уголовное дело Выборы в США
NEWS
Коронавирус в Украине: как изменится карантин после старта вакцинации
Коронавирус в Украине: как изменится карантин после старта вакцинации
DAILY
Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы