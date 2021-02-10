У США почалося кримінальне розслідування спроб Трампа скасувати підсумки виборів, - NYT
Прокуратура округу Фултон, штат Джорджія, відкрила кримінальну справу щодо спроб 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа скасувати результати виборів у штаті. Кримінальне провадження було відкрито 10 лютого.
Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на джерело.
Кримінальну справу відкрито за фактом дзвінка Дональда Трампа секретарю штату Джорджія Бреду Раффенспергеру в січні 2021 року. Колишній глава держави намагався домогтися зміни підсумків виборів у штаті.
За інформацією джерела видання, прокурор округу Фултон Фані Вілліс направив лист посадових осіб в уряді, включаючи Раффенспергера, з проханням зберегти документи, пов'язані з січневим дзвінком Трампа.
Нагадаємо, раніше Трамп закликав держсекретаря штату Джорджія Бреда Раффенспергера перерахувати голоси в штаті і "знайти" для нього 11780 голосів. Керівництво штату всіляко переконував Трампа в неможливості таких дій.
Крім того, офіс держсекретаря Джорджії почав розслідування щодо спроб Дональда Трампа скасувати результати виборів в штаті.
Раніше повідомлялося, що член палати представників США Джеймі Раскін направив лист адвоката 45-го президента Дональда Трампа з проханням дати свідчення у справі про імпічмент. Однак Трамп відмовився.