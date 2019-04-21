В США началось голосование на выборах президента Украины

В США началось голосование во втором туре выборов президент Украины. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Сообщается, что открылся зарубежный избирательный участок 900089 в Вашингтоне.

Первой страной, где стартовало голосование во втором туре выборов 2019, была Австралия. Так, на заграничном избирательном участке в Австралии выборы начались в 01:00 по киевскому времени в воскресенье. А завершать голосование на выборах президента будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по Киеву 22 апреля.

Фото: голосование в США (facebook.com/ukr.embassy.usa/)

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович рассчитывает на то, что выборы 2019 будут демократическими и мирными. В частности, Йованович отметила, что надеется на высокую явку во втором туре выборов президента Украины. Накануне Йованович также заявила, что Белый дом будет сотрудничать с любым избранным президентом Украины.

Отметим, сегодня в 08:00 в Украине открылись избирательные участки и начался второй тур выборов президента. Избиратели могут проголосовать до 20:00.

Место голосования во втором туре выборов 2019 изменили 325 604 украинца. Так, с 7 по 15 апреля своим правом временно изменить место голосования воспользовались 325 604 украинца. При этом наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей - 58 968 и 29 784 соответственно.