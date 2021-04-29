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В НАТО заявили, что начали выводить свои войска из Афганистана

Новина українською → Четверг 29 апреля 2021 20:00
В НАТО заявили, что начали выводить свои войска из Афганистана Фото: НАТО выведут свои войска из Афганистана до сентября этого года (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Североатлантический альянс начал вывод своих войск из Афганистана. Семь тысяч военнослужащих НАТО будут выведены из Афганистана вместе с войсками Соединенных Штатов.

Об этом заявил официальный представитель НАТО, передает AFP.

"Союзники по НАТО в середине апреля приняли решение начать вывод сил миссии "Решительная поддержка" к первому мая, и этот вывод начался. Это будет упорядоченный, скоординированный и продуманный процесс", - заявил он.

Официальный представитель НАТО заявил, что безопасность войск альянса "будет главным приоритетом на каждом шагу, и мы принимаем все необходимые меры, чтобы уберечь наш персонал от опасности".

Он отметил, что в случае нападение талибов во время вывода войск из Афганистана силы НАТО дадут решительный ответ.

"Любые нападения талибов во время вывода войск будут встречены решительным ответом. Мы планируем завершить вывод войск в течение нескольких месяцев", - сказал чиновник.

Напомним, войска США и НАТО планируют вывести из Афганистана в период с 1 мая до 11 сентября 2021 года. Вывод войск будет приурочен к двадцатой годовщине теракта 9/11, который послужил причиной для начала военной кампании против "Аль-Каиды" в Ираке и Афганистане.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО продолжит миссии в Афганистане после сокращения присутствия США.

Кроме того, Столтенберг заявлял, что решение НАТО по миссии в Афганистане будет непростым. Существует риск того, что вывод войск НАТО может превратить страну в убежище для террористов.

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