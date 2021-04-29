В НАТО заявили, что начали выводить свои войска из Афганистана

Североатлантический альянс начал вывод своих войск из Афганистана. Семь тысяч военнослужащих НАТО будут выведены из Афганистана вместе с войсками Соединенных Штатов.

"Союзники по НАТО в середине апреля приняли решение начать вывод сил миссии "Решительная поддержка" к первому мая, и этот вывод начался. Это будет упорядоченный, скоординированный и продуманный процесс", - заявил он.

Официальный представитель НАТО заявил, что безопасность войск альянса "будет главным приоритетом на каждом шагу, и мы принимаем все необходимые меры, чтобы уберечь наш персонал от опасности".

Он отметил, что в случае нападение талибов во время вывода войск из Афганистана силы НАТО дадут решительный ответ.

"Любые нападения талибов во время вывода войск будут встречены решительным ответом. Мы планируем завершить вывод войск в течение нескольких месяцев", - сказал чиновник.