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В США начали сворачивать массированную "печать" денег

Автор: Мария Кучерявец

Федеральная резервная система (ФРС) США заявила что начинает сворачивать антикризисную программу выкупа активов. В частности, в ноябре американский регулятор сократит объемы выкупа казначейских облигаций и ипотечных бумаг на 15 млрд со 120 до 105 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ФРС.

Кроме того, в декабре регулятор планирует ускорить темпы сокращения программы до 90 млрд долларов.

Указано, что Федеральная резервная система США намерена сокращать объемы такими же темпами и в последующие месяцы, но их будут корректировать в зависимости от темпов закупок.

"Регулятор готов корректировать темпы сворачивания программы по необходимости", - говорится в сообщении.

Отметим, что Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания решила сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0, 25% годовых. Также регулятор объявил о начале сворачивания антикризисных мер.

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