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У США почали згортати масований "друк" грошей

Автор: Марія Кучерявець

Федеральна резервна система (ФРС) США заявила що починає згортати антикризову програму викупу активів. Зокрема, у листопаді американський регулятор скоротить обсяги викупу казначейських облігацій та іпотечних паперів на 15 млрд зі 120 до 105 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ФРС.

Крім того, у грудні регулятор плануєте прискорити темпи скорочення програми до 90 млрд доларів.

Вказано, що Федеральна резервна система США має намір скорочувати обсяги такими ж темпами і в наступні місяці, але їх коригуватимуть залежно від темпів закупівель.

"Регулятор готовий коригувати темпи згортання програми за потребою", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Федеральна резервна система (ФРС) США за підсумками засідання вирішила зберегти базову процентну ставку на рівні 0-0, 25% річних. Також регулятор оголосив про початок згортання антикризових заходів.

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