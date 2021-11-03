Финансовый регулятор США оставил базовую ставку без изменений

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания решила сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0, 25% годовых. Также регулятор объявил о начале сворачивания антикризисных мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ФРС .

"Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки федеральных фондов на уровне от 0 до 0,25% и ожидает, что будет целесообразным поддерживать этот целевой диапазон, пока условия на рынке труда не достигнут уровня, который соответствует требованиям комитета", - говорится в заявлении.

В то же время ФРС США в ноябре начнет снижение ежемесячной ставки выкупа казначейских облигаций на 10 млрд долларов в месяц, а также снизит ежемесячную ставку закупок MBS на 5 млрд долларов в месяц.

"Комитет будет готов скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей комитета", - отмечается в заявлении ФРС США.