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Финансовый регулятор США оставил базовую ставку без изменений

Новина українською →
США, Среда 03 ноября 2021 20:42
Финансовый регулятор США оставил базовую ставку без изменений Фото: ФРС США оставил базовую ставку без изменений (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания решила сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0, 25% годовых. Также регулятор объявил о начале сворачивания антикризисных мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ФРС.

"Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки федеральных фондов на уровне от 0 до 0,25% и ожидает, что будет целесообразным поддерживать этот целевой диапазон, пока условия на рынке труда не достигнут уровня, который соответствует требованиям комитета", - говорится в заявлении.

В то же время ФРС США в ноябре начнет снижение ежемесячной ставки выкупа казначейских облигаций на 10 млрд долларов в месяц, а также снизит ежемесячную ставку закупок MBS на 5 млрд долларов в месяц.

"Комитет будет готов скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей комитета", - отмечается в заявлении ФРС США.

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