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США начали создание своего консульства в Западной Сахаре

Вашингтон, Четверг 24 декабря 2020 22:46
США начали создание своего консульства в Западной Сахаре
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о начале создания американского консульства в Западной Сахаре. Вашингтон также решил немедленно открыть пост виртуального присутствия в Западной Сахаре.

Об этом госсекретарь написал на своей странице в Twitter.

Помпео надеется, что такие шаги США помогут экономическому и социальному развитию Западной Сахары.

"Мы надеемся на содействие экономическому и социальному развитию и на привлечение жителей этого региона", - подчеркнул он.

Отметим, с 1975 по 1991 год в Западной Сахаре продолжалась война из-за борьбы за независимость фронта Полисарио. Сначала фронт воевал за независимость от Испании, а затем - от Марокко и Мавритании.

В 1991 году стороны договорились о перемирии с условием проведения референдума о независимости Западной Сахары, но он не состоялся по сегодняшний день. В ноябре фронт Полисарио объявил о выходе из соглашения о перемирии и активизировался на подконтрольной Марокко территории.

Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон признает суверенитет Марокко над Западной Сахарой.

Как писало РБК-Украина, о решении относительно Западной Сахары Трамп объявил после того, как Израиль и Марокко договорились об установлении дипломатических отношений.

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