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США признают суверенитет Марокко над Западной Сахарой, - Трамп

Вашингтон, Четверг 10 декабря 2020 18:55
США признают суверенитет Марокко над Западной Сахарой, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки намерены признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой. С 1975 по 1991 год на территории Западной Сахары шла война за независимость этого региона.

О своем решении относительно Западной Сахары Трамп сообщил на странице в Twitter.

"Марокко признало Соединенные Штаты в 1777 году. Теперь пришло время нам признать их суверенитет над Западной Сахарой", - написал президент США.

Отметим, война в Западной Сахаре началась на фоне борьбы за независимость фронта Полисарио. Сначала фронт боролся за независимость региона от Испании, а затем - от Марокко и Мавритании. Война завершилась в 1991 году подписанием перемирия с условием проведения референдума о независимости Западной Сахары, но из-за разных сложностей он не состоялся по сегодняший день.

Осенью 2020 года конфликт в Западной Сахаре обострился. В ноябре фронт Полисарио объявил о выходе из соглашения о перемирии и активизировался на подконтрольной Марокко территории.

Напомним, о решении относительно Западной Сахары Трамп объявил после того, как Израиль и Марокко договорились об установлении дипломатических отношений. Признание Западной Сахары стало частью трехсторонних соглашений.

Также РБК-Украина писало, об установлении дипломатических отношений между Израилем и Бахрейном.

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