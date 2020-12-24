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США почали створення свого консульства в Західній Сахарі

Вашингтон, Четвер 24 грудня 2020 22:46
США почали створення свого консульства в Західній Сахарі
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив про початок створення американського консульства в Західній Сахарі. Вашингтон також вирішив негайно відкрити пост віртуальної присутності в Західній Сахарі.

Про це держсекретар написав на своїй сторінці у Twitter.

Помпео сподівається, що такі кроки США допоможуть економічному та соціальному розвитку Західної Сахари.

"Ми сподіваємося на сприяння економічному та соціальному розвитку і на залучення жителів цього регіону", - наголосив він.

Зазначимо, з 1975 по 1991 рік в Західній Сахарі тривала війна через боротьбу за незалежність фронту Полісаріо. Спочатку фронт воював за незалежність від Іспанії, а потім - від Марокко та Мавританії.

У 1991 році сторони домовилися про перемир'я з умовою проведення референдуму щодо незалежності Західної Сахари, але він не відбувся до сьогодні. У листопаді фронт Полісаріо оголосив про вихід з угоди про перемир'я та активізувався на підконтрольній Марокко території.

Нагадаємо, на початку грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон визнає суверенітет Марокко над Західною Сахарою.

Як писало РБК-Україна, про рішення щодо Західної Сахари Трамп оголосив після того, як Ізраїль та Марокко домовилися про встановлення дипломатичних відносин.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиконсульствоМароккоМайк Помпео

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