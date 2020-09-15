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В США начали расследование о разглашении секретной информации экс-советником Трампа

Вашингтон, Вторник 15 сентября 2020 23:09
В США начали расследование о разглашении секретной информации экс-советником Трампа
Фото: Джон Болтон (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Департамент юстиции США возбудил уголовное расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Его подозревают в раскрытии секретной информации при публикации книги мемуаров под названием "The Room Where It Happened".

Об этом сообщает The New York Times.

Федеральные прокуроры в понедельник направили повестки литературному агентству Javelin и издательству Simon & Schuster, которое опубликовало книгу Болтона о его работе в Белом доме.

В повестках запрашивается вся информация о контактах с Болтоном, сообщает газета со ссылкой на анонимные источники.

Перед жюри присяжных, сформированным по этому случаю Минюстом, уже дал показания глава издательского дома Simon & Schuster.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Болтон должен сесть в тюрьму за публикацию мемуаров о Белом доме. По его мнению, книга Болтона содержит секретную информацию.

Отметим, Болтон неоднократно критиковал Трампа в СМИ.

Напомним, 10 сентября 2019 года Трамп сообщил, что уволил Болтона с должности советника по национальной безопасности, поскольку не согласен со многими из его предложений. По словам американского лидера, Болтон не ладил с другими сотрудниками администрации.

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