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В США начали расследование против компании, участвовавшей в "Северном потоке-2"

Новина українською → Суббота 27 февраля 2021 13:41
В США начали расследование против компании, участвовавшей в "Северном потоке-2" Фото: Baker Hughes (bakerhughes.com)
Автор: Александр Белоус

Поставщик нефтесервисных услуг Baker Hughes заявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам проводит расследование продаж компании в проектах, которые были затронуты санкции США. В ежегодной отчетности компании говорится, что расследование было начато в декабре прошлого года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Baker Hughes не уточняет подробностей расследования или проектов, на которых оно было сосредоточено. На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Baker Hughes и 17 других компаний недавно прекратили работу на российском газопроводе "Северный поток - 2" и избежали санкций за это.

Компания заявила, что она также инициировала проверку с помощью внешнего юрисконсульта внутреннего контроля компании и соблюдения требований санкций США.

Baker Hughes отмечает, что, поскольку расследование SEC и внутренняя проверка компании продолжаются, она не может предвидеть сроки, результат или влияние расследования или проверки.

Baker Hughes - третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире после Schlumberger и Halliburton. В перечень услуг компании входит бурение, оценка запасов, обустройство месторождений и т. д. Компания работает более чем в 90 странах мира. Штаб-квартира компании находится в Хьюстоне, штат Техас.

Напомним, по данным Государственного департамента США, из-за угрозы санкций против "Северного потока-2" 18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.

Санкции действуют только в отношении российской компании "КВТ-РУС", которой принадлежит трубоукладочное судно "Фортуна", задействованное в строительстве "Северного потока-2".

Подробнее о ситуации с газопроводом читайте в материале РБК-Украина "Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине".

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