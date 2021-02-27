В США начали расследование против компании, участвовавшей в "Северном потоке-2"
Поставщик нефтесервисных услуг Baker Hughes заявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам проводит расследование продаж компании в проектах, которые были затронуты санкции США. В ежегодной отчетности компании говорится, что расследование было начато в декабре прошлого года.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Baker Hughes не уточняет подробностей расследования или проектов, на которых оно было сосредоточено. На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Baker Hughes и 17 других компаний недавно прекратили работу на российском газопроводе "Северный поток - 2" и избежали санкций за это.
Компания заявила, что она также инициировала проверку с помощью внешнего юрисконсульта внутреннего контроля компании и соблюдения требований санкций США.
Baker Hughes отмечает, что, поскольку расследование SEC и внутренняя проверка компании продолжаются, она не может предвидеть сроки, результат или влияние расследования или проверки.
Baker Hughes - третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире после Schlumberger и Halliburton. В перечень услуг компании входит бурение, оценка запасов, обустройство месторождений и т. д. Компания работает более чем в 90 странах мира. Штаб-квартира компании находится в Хьюстоне, штат Техас.
Напомним, по данным Государственного департамента США, из-за угрозы санкций против "Северного потока-2" 18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.
Санкции действуют только в отношении российской компании "КВТ-РУС", которой принадлежит трубоукладочное судно "Фортуна", задействованное в строительстве "Северного потока-2".
Подробнее о ситуации с газопроводом читайте в материале РБК-Украина "Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине".