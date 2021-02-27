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У США почали розслідування проти компанії, яка брала участь у "Північному потоці-2"

Новость на русском → Субота 27 лютого 2021 13:41
У США почали розслідування проти компанії, яка брала участь у "Північному потоці-2" Фото: Baker Hughes (bakerhughes.com)
Автор: Олександр Білоус

Постачальник нафтосервісних послуг Baker Hughes заявив, що Комісія з цінних паперів і бірж проводить розслідування продажів компанії в проектах, проти яких діяли санкції США. У щорічній звітності компанії йдеться, що розслідування було розпочато в грудні минулого року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Baker Hughes не уточнює подробиць розслідування або проектів, на яких воно було зосереджено. Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що Baker Hughes і 17 інших компаній нещодавно припинили роботу на російському газопроводі "Північний потік - 2" і уникли санкцій за це.

Компанія заявила, що вона ініціювала перевірку за допомогою зовнішнього юрисконсульта внутрішнього контролю компанії та дотримання вимог санкцій США.

Baker Hughes зазначає, що, оскільки розслідування SEC і внутрішня перевірка компанії тривають, вона не може передбачити терміни, результат або вплив розслідування або перевірки.

Baker Hughes - третя за величиною нафтогазова сервісна компанія у світі після Schlumberger і Halliburton. У перелік послуг компанії входить буріння, оцінка запасів, облаштування родовищ тощо. Компанія працює більш ніж в 90 країнах світу. Штаб-квартира компанії знаходиться в Х'юстоні, штат Техас.

Нагадаємо, за даними Державного департаменту США, через загрозу санкцій проти "Північного потоку-2" 18 європейських компаній вже залишили проект або знаходяться на стадії виходу.

Санкції діють тільки щодо російської компанії "КВТ-РУС", якій належить судно "Фортуна", задіяне в будівництві "Північного потоку-2".

Детальніше про ситуацію з газопроводом читайте в матеріалі РБК-Україна "Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні".

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