США начали подготовку украинских военных в Германии, - Пентагон

"Эти усилия основываются на начальной артиллерийской подготовке, которую украинские войска уже прошли в других местах, а также включают подготовку по радарными системами и бронетехникой, о которой недавно было объявлено в рамках пакетов помощи в сфере безопасности", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По словам Кирби, Германия является одной из трех мест, которые США используют для обучения украинских военных за пределами Украины. Другие же страны он не стал раскрывать.

Также он отметил, что обучение проводит Национальная гвардия Флориды.

"Недавнее воссоединение этих военнослужащих Национальной гвардии Флориды с их украинскими коллегами, как нам сказали, было эмоциональной встречей, учитывая те прочные связи, которые образовались, когда они жили и работали вместе до временного расставания в феврале", - добавил Кирби.