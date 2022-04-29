США розпочали підготовку українських військових у Німеччині, - Пентагон

"Ці зусилля ґрунтуються на початковій артилерійській підготовці, яку українські війська вже пройшли в інших місцях, а також включають підготовку за радарними системами та бронетехнікою, про яку нещодавно було оголошено в рамках пакетів допомоги у сфері безпеки", - заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

За словами Кірбі, Німеччина є однією з трьох місць, які США використовують для навчання українських військових за межами України. Інші ж країни він не став розкривати.

Також він зауважив, що навчання проводить Національна гвардія Флориди.

"Недавнє возз'єднання цих військовослужбовців Національної гвардії Флориди з їхніми українськими колегами, як нам сказали, було емоційною зустріччю, враховуючи ті міцні зв'язки, які утворилися, коли вони жили та працювали разом до тимчасового розставання у лютому", - додав Кірбі.