США не наблюдают признаки поставок оружия из Китая в Россию, - Байден

У США нет фактов, которые бы свидетельствовали о том, что Китай передает оружие России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена, которое приводит CNN.
По словам Байдена, не было "никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые Россия хотела для помощи в войне против Украины".
Также президент добавил, что в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином предупредил его о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ.
"Я позвонил президенту Си. Не для того, чтобы угрожать, просто чтобы сказать ему, мы встречались много раз. Я сказал: "Если вы думаете, что американцы и другие будут продолжать инвестировать в Китай после нарушения санкций, введенных против России, я думаю, что вы совершаете огромную ошибку. Но это ваше решение", - рассказал Байден.
Напомним, ранее стало известно, что, по данным СМИ, китайские компании продают России товары, которые необходимы ей для продолжения войны против Украины.
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