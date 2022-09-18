США не спостерігають ознак постачання зброї з Китаю до Росії, - Байден

За словами Байдена, не було "жодних ознак того, що Китай пропонував зброю або інші речі, які Росія хотіла для допомоги у війні проти України".

Також президент додав, що у розмові з лідером КНР Сі Цзіньпіном попередив його про наслідки порушень санкцій, введених проти РФ.

"Я зателефонував президенту Сі. Не для того, щоб погрожувати, просто щоб сказати йому, ми зустрічалися багато разів. Я сказав: "Якщо ви думаєте, що американці та інші продовжуватимуть інвестувати в Китай після порушення санкцій, введених проти Росії, я думаю , що ви робите величезну помилку. Але це ваше рішення", - розповів Байден.