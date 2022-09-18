США не спостерігають ознак постачання зброї з Китаю до Росії, - Байден

США не мають фактів, які б свідчили про те, що Китай передає зброю Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена, яку наводить CNN .
За словами Байдена, не було "жодних ознак того, що Китай пропонував зброю або інші речі, які Росія хотіла для допомоги у війні проти України".
Також президент додав, що у розмові з лідером КНР Сі Цзіньпіном попередив його про наслідки порушень санкцій, введених проти РФ.
"Я зателефонував президенту Сі. Не для того, щоб погрожувати, просто щоб сказати йому, ми зустрічалися багато разів. Я сказав: "Якщо ви думаєте, що американці та інші продовжуватимуть інвестувати в Китай після порушення санкцій, введених проти Росії, я думаю , що ви робите величезну помилку. Але це ваше рішення", - розповів Байден.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ЗМІ , китайські компанії продають Росії товари, які необхідні їй для продовження війни проти України.
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