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Дональд Трамп Війна в Україні

США наблизилися до завершення війни в Україні, - Рубіо

Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати вважають, що стали ближче до завершення конфлікту в Україні, ніж були раніше.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу Fox News.

За його словами, всі хочуть, щоб війна закінчилася, але умови, на яких вона закінчиться - "це завжди складна частина".

"Сьогодні був хороший день, але попереду багато роботи. Я не хочу перебільшувати, але сьогодні ми точно ближче до миру, ніж були вчора, коли ми взагалі не були до нього близькі", - сказав він.

Миротворчі зусилля США

У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф відвідав з офіційним візитом Москву. Під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним він обговорив імовірні сценарії завершення війни України з Росією.

Президент Дональд Трамп констатував досягнення суттєвого прогресу на цих переговорах.

Очільник Білого дому також заявив про бажання зустрітися з Путіним. Опісля Трамп не проти також зустрітися із Зеленським.

За даними ЗМІ, Путін також не проти зустрітися з Трампом "у певний момент".

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Дональд ТрампМарко Рубіо