У США набирає популярності напівпреміальне з’єднання Intrepid-SP від "Інтерпайп"

Напівпреміальне різьбове з’єднання Intrepid-SP української промислової компанії "Інтерпайп" дедалі частіше обирають для бурових робіт у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як повідомили у компанії, з’єднання Intrepid-SP, розроблене R&D-фахівцями "Інтерпайп", створене спеціально для умов американського ринку. Воно застосовується у похило-скерованих та горизонтальних свердловинах на сланцевих родовищах Західного Техасу.

Перша обсадна колона труб з Intrepid-SP була спущена ще у 2021 році у техаську свердловину. Відтоді американські оператори нафтогазового сектору все частіше віддають перевагу цій розробці замість стандартних різьбових рішень.

"Наші клієнти-оператори зараз розширюють видобуток у Пермському басейні. Для цього їм необхідні складні конструкції свердловин із боковими відхиленнями. Обсадні труби з Intrepid-SP демонструють ефективність у таких умовах. Високі експлуатаційні характеристики та підвищена міцність роблять їх сильною альтернативою стандартній різьбі API Buttress", - зазначив менеджер "Інтерпайп" з продажів у Північній та Південній Америці Брайан Ніколс.

Нагадаємо, "Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Постачає продукцію у понад 50 країн світу через мережу торгових офісів у Північній Америці, Європі та на Близькому Сході.

У 2024 році компанія реалізувала 511 тис. тонн трубної та 115 тис. тонн залізничної продукції. Продаж залізничної продукції здійснюється під брендом KLW.

Загальна чисельність співробітників - близько 9,5 тис. осіб, з яких понад 1 тис. служать у ЗСУ та інших силових структурах. Минулого року компанія сплатила 5,5 млрд грн податків і зборів, що стало рекордним показником.