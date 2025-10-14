В США набирает популярность полупремиальное соединение Intrepid-SP от "Интерпайп"

Полупремиальное резьбовое соединение Intrepid-SP украинской промышленной компании "Интерпайп" все чаще выбирают для буровых работ в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как сообщили в компании, соединение Intrepid-SP, разработанное R&D-специалистами "Интерпайп", создано специально для условий американского рынка. Оно применяется в наклонно-направленных и горизонтальных скважинах на сланцевых месторождениях Западного Техаса.

Первая обсадная колонна труб с Intrepid-SP была спущена еще в 2021 году в техасскую скважину. С тех пор американские операторы нефтегазового сектора все чаще отдают предпочтение этой разработке вместо стандартных резьбовых решений.

"Наши клиенты-операторы сейчас расширяют добычу в Пермском бассейне. Для этого им необходимы сложные конструкции скважин с боковыми отклонениями. Обсадные трубы из Intrepid-SP демонстрируют эффективность в таких условиях. Высокие эксплуатационные характеристики и повышенная прочность делают их сильной альтернативой стандартной резьбе API Buttress", - отметил менеджер "Интерпайп" по продажам в Северной и Южной Америке Брайан Николс.

Напомним, "Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Поставляет продукцию в более 50 стран мира через сеть торговых офисов в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке.

В 2024 году компания реализовала 511 тыс. тонн трубной и 115 тыс. тонн железнодорожной продукции. Продажа железнодорожной продукции осуществляется под брендом KLW.

Общая численность сотрудников - около 9,5 тыс. человек, из которых более 1 тыс. служат в ВСУ и других силовых структурах. В прошлом году компания уплатила 5,5 млрд грн налогов и сборов, что стало рекордным показателем.