У США набирає обертів військове планування захоплення Куби, Пентагон чекає на наказ, - USA Today

США зміщують фокус на Кубу

Як відомо, навіть незважаючи на те, що увага адміністрації Дональда Трампа переключилася на війну з Іраном, напруженість між Вашингтоном і Гаваною останніми тижнями загострилася.

Як відомо, Трамп нещодавно натякнув, що очікує незабаром "отримати честь захопити Кубу в тій чи іншій формі".

"Чи звільню я її, чи заберу - я думаю, я можу робити з нею все, що захочу", - сказав він.

А 13 квітня американський лідер заявив у Білому домі:

"Можливо, ми заїдемо на Кубу після того, як закінчимо з цим", - заявив глава Білого дому, маючи на увазі триваючий конфлікт з Іраном.

У підсумку в заяві для USA TODAY Пентагон повідомив, що планує низку непередбачених обставин і залишається готовим виконати накази президента відповідно до вказівок.

Відповідь Куби на зазіхання США

Однак, як відомо, кубинська влада не збирається здаватися просто так. У недавньому інтерв'ю Newsweek президент острівної держави Мігель Діас-Канель заприсягся, що його країна дасть відсіч, якщо Сполучені Штати почнуть військовий напад.

"Ми будемо битися, ми будемо захищатися, і якщо ми впадемо в бою, померти за батьківщину - значить жити", - сказав він.

Що передувало

Видання зазначає, що пожвавленість питання захоплення Куби Штатами є ескалацією напруженості між країнами, яка зумовлена нафтовою блокадою острова Вашингтоном.

Повідомляється, що ця блокада своєю чергою є частиною ширшої кампанії США з проведення масштабних політичних змін у комуністичній державі.

Як відомо, після операції США у Венесуелі в Білому домі заявляли, що наступною може стати Куба.

Ескалація між країнами досягла своїх висот, коли Трамп влаштував острову нафтову блокаду, через що Кубу поглинула енергокриза. РФ навіть відправила нещодавно танкер з нафтою на острів з дозволу США, щоб не доводити ситуацію з енергетикою до критичного рівня.