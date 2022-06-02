В США мужчина ворвался в больницу и открыл огонь, есть жертвы

В среду, 1 июня, мужчина, вооруженный винтовкой и пистолетом, убил четырех человек в медицинском здании в Талсе, штат Оклахома, после чего застрелился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Полиция прибыла в кампус больницы Св. Франциска через три минуты после того, как получила звонок о стрельбе, и последовала за звуками стрельбы на второй этаж здания.
Правоохранители пытаются установить личность подозреваемого, возраст которого, по их оценкам, составляет от 35 до 40 лет. Пока нет никаких подробностей о мотивах преступления.
По словам заместителя начальника полиции Талсы Эрика Далглиша, в здании медучреждения находятся кабинеты врачей, в том числе ортопедический центр. Он также отметил, что среди жертв были сотрудники и пациенты больницы.
Напомним, недавно в Техасе ученик устроил стрельбу возле школы в американском городе Ювалд. В результате инцидента погибли 14 детей и преподаватель, еще больше десяти человек получили ранения.
Мы также писали о том, что в США произошла стрельба в церкви, в результате чего один человек был убит и четверо ранены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.