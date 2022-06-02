В США мужчина ворвался в больницу и открыл огонь, есть жертвы

В среду, 1 июня, мужчина, вооруженный винтовкой и пистолетом, убил четырех человек в медицинском здании в Талсе, штат Оклахома, после чего застрелился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Полиция прибыла в кампус больницы Св. Франциска через три минуты после того, как получила звонок о стрельбе, и последовала за звуками стрельбы на второй этаж здания.

Правоохранители пытаются установить личность подозреваемого, возраст которого, по их оценкам, составляет от 35 до 40 лет. Пока нет никаких подробностей о мотивах преступления.

По словам заместителя начальника полиции Талсы Эрика Далглиша, в здании медучреждения находятся кабинеты врачей, в том числе ортопедический центр. Он также отметил, что среди жертв были сотрудники и пациенты больницы.