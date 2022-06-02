RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У США чоловік увірвався в лікарню і відкрив вогонь, є жертви

Фото: у США чоловік розстріляв людей у лікарні (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У середу, 1 червня, чоловік, озброєний гвинтівкою і пістолетом, убив чотирьох людей в медичній будівлі в Талсі, штат Оклахома, після чого застрелився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Поліція прибула в кампус лікарні Св. Франциска через три хвилини після того, як отримала дзвінок про стрілянину, і послідувала за звуками стрільби на другий поверх будівлі.

Правоохоронці намагаються встановити особу підозрюваного, вік якого, за їхніми оцінками, становить від 35 до 40 років. Поки що немає жодних подробиць про мотиви злочину.

За словами заступника начальника поліції Талси Еріка Далгліша, в будівлі медустанови знаходяться кабінети лікарів, у тому числі ортопедичний центр. Він також зазначив, що серед жертв були співробітники і пацієнти лікарні.

Нагадаємо, нещодавно в Техасі учень влаштував стрілянину біля школи в американському місті Ювалд. В результаті інциденту загинули 14 дітей і ще більше десяти осіб отримали поранення.

Ми також писали про те, що у США сталася стрілянина в церкві, в результаті чого одна людина була вбита і четверо поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки