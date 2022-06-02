У США чоловік увірвався в лікарню і відкрив вогонь, є жертви

У середу, 1 червня, чоловік, озброєний гвинтівкою і пістолетом, убив чотирьох людей в медичній будівлі в Талсі, штат Оклахома, після чого застрелився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поліція прибула в кампус лікарні Св. Франциска через три хвилини після того, як отримала дзвінок про стрілянину, і послідувала за звуками стрільби на другий поверх будівлі.

Правоохоронці намагаються встановити особу підозрюваного, вік якого, за їхніми оцінками, становить від 35 до 40 років. Поки що немає жодних подробиць про мотиви злочину.

За словами заступника начальника поліції Талси Еріка Далгліша, в будівлі медустанови знаходяться кабінети лікарів, у тому числі ортопедичний центр. Він також зазначив, що серед жертв були співробітники і пацієнти лікарні.