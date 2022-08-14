ua ru
Вс, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В США мужчина на авто протаранил ограждение Капитолия и застрелился

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 14 августа 2022 18:55
В США мужчина на авто протаранил ограждение Капитолия и застрелился Фото: мужчина устроил стрельбу возле Капитолия (twitter.com/skyflyer81)
Автор: Юлия Бойко

В Вашингтоне (США) мужчина на автомобиле протаранил ограждение Капитолия. После чего открыл стрельбу и в итоге застрелился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Капитолия.

Сообщается, что инцидент произошел рано утром. Мужчина протаранил ограждение на Восточной Капитолийской и Второй улицах. Пока он выходил из автомобиля, тот загорелся.

"Затем мужчина произвел несколько выстрелов в воздух на улице Ист-Капитолий. Когда наши офицеры услышали звук выстрелов, они сразу же среагировали и уже подходили к мужчине, когда он застрелился. Никто больше не пострадал", - говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что не похоже, чтобы мужчина пытался стрелять в членов Конгресса. Полицейские тоже не применяли оружие.

Напомним, в апреле 2021 года возле здания Капитолия тоже произошла стрельба. Тогда в результате инцидента получили ранения по меньшей мере два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Вашингтон
NEWS
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей