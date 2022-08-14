В США мужчина на авто протаранил ограждение Капитолия и застрелился

В Вашингтоне (США) мужчина на автомобиле протаранил ограждение Капитолия. После чего открыл стрельбу и в итоге застрелился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Капитолия .

Сообщается, что инцидент произошел рано утром. Мужчина протаранил ограждение на Восточной Капитолийской и Второй улицах. Пока он выходил из автомобиля, тот загорелся.

"Затем мужчина произвел несколько выстрелов в воздух на улице Ист-Капитолий. Когда наши офицеры услышали звук выстрелов, они сразу же среагировали и уже подходили к мужчине, когда он застрелился. Никто больше не пострадал", - говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что не похоже, чтобы мужчина пытался стрелять в членов Конгресса. Полицейские тоже не применяли оружие.