В США мужчина на авто протаранил ограждение Капитолия и застрелился
В Вашингтоне (США) мужчина на автомобиле протаранил ограждение Капитолия. После чего открыл стрельбу и в итоге застрелился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Капитолия.
Сообщается, что инцидент произошел рано утром. Мужчина протаранил ограждение на Восточной Капитолийской и Второй улицах. Пока он выходил из автомобиля, тот загорелся.
"Затем мужчина произвел несколько выстрелов в воздух на улице Ист-Капитолий. Когда наши офицеры услышали звук выстрелов, они сразу же среагировали и уже подходили к мужчине, когда он застрелился. Никто больше не пострадал", - говорится в сообщении.
Полиция отмечает, что не похоже, чтобы мужчина пытался стрелять в членов Конгресса. Полицейские тоже не применяли оружие.
Напомним, в апреле 2021 года возле здания Капитолия тоже произошла стрельба. Тогда в результате инцидента получили ранения по меньшей мере два человека.
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