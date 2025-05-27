США можуть знизити мито для Малайзії до 10%, але Трамп вимагає поступок

Зниження США запропонованих тарифів на імпорт товарів з Малайзії до базового рівня у 10%, буде позитивним сигналом для малайзійської промисловості та експортерів.
Про це заявив міністр інвестицій, торгівлі та промисловості Малайзії Тенгку Зафрул Азіз, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Якщо бути об'єктивними - і США публічно це заявляли - 10% не підлягає перегляду, це, схоже, мінімальний рівень", - сказав чиновник на полях регіонального саміту в Куала-Лумпурі.
За його словами, будь-яке зниження тарифної ставки з нинішнього рівня у 24% хоча б до 10% - мінімального рівня, запропонованого президентом США Дональдом Трампом у квітні, - буде сприятливим для промисловості та експортерів Малайзії.
Раніше Куала-Лумпур вела переговори з Вашингтоном про зниження тарифів. В обмін адміністрація Трампа вимагає від Малайзії вирішення питань торговельного дисбалансу, нетарифних бар’єрів і захисту американських технологій від передання третім сторонам та у відповідні інвестиції.
За даними Управління торгового представника США, у 2024 році Сполучені Штати зафіксували дефіцит у товарній торгівлі з Малайзією на рівні 24,8 млрд доларів.
Міністр повідомив, що малайзійська делегація планує поновити переговори з американською стороною наступного тижня.
"Для нас важливо знайти взаємовигідне рішення", - підкреслив Зафрул, додавши, що США залишаються для Малайзії як найбільшим експортним ринком, так і найбільшим іноземним інвестором.
На тлі активізації торговельної дипломатії, лідери країн Південно-Східної Азії у понеділок, 26 травня, ініціювали дводенний саміт, на якому обговорюється розширенню співпраці з Китаєм і країнами Перської затоки, а також мінімізація наслідків імовірних американських тарифів.
Зі свого боку, Малайзія почала переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC).
Паралельно уряд Малайзії запроваджує жорсткіші митні правила для боротьби з можливими випадками перевантаження чутливих товарів через свої пункти в’їзду та виїзду до країн, яким заборонено їхнє постачання. Міністерство інвестицій, торгівлі та промисловості оголосило, що з 6 травня стане єдиним органом, уповноваженим видавати всі непреференційні сертифікати походження для експорту товарів до США.
У 2025 році представники адміністрації Трампа закликали малайзійську владу посилити контроль над так званим транзитом напівпровідників до Китаю, що викликає занепокоєння у Вашингтоні.
"Процес наразі проходить досить гладко", - сказав Зафрул.
За його словами, Малайзія вже збільшила потужності та ресурси для забезпечення безперешкодного експорту до США.
Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп встановив нові тарифи на імпорт для понад 180 країн світу. Для Малайзії була встановлена митна ставка 24%.
Однак 9 квітня глава Білого дому призупинив на 90 днів набуття чинності цих мит та встановив єдину для всіх країн ставку 10%. Вашингтон розраховує за цей період провести переговори з кожною країною окремо та укласти договори про торгівлю з індивідуальними митними ставками.
Низка країн Південно-Східної Азії, включно з Малайзією, можуть найбільше постраждати від нових тарифів на імпорт, які можуть сягати 49%. Представники кількох країн регіону працюють над підписанням угод із Вашингтоном задля уникнення підвищених тарифів.
Додамо, що 19 квітня США запровадили санкції проти компаній, що допомагали Ірану закуповувати електронні компоненти для ударних безпілотників. Під обмеження потрапили низка підставних компаній з Гонконгу та Малайзії.
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