США могут снизить пошлину для Малайзии до 10%, но Трамп хочет уступок

"Если быть объективными - и США публично это заявляли - 10% не подлежит пересмотру, это, похоже, минимальный уровень", - сказал чиновник на полях регионального саммита в Куала-Лумпуре.

По его словам, любое снижение тарифной ставки с нынешнего уровня в 24% хотя бы до 10% - минимального уровня, предложенного президентом США Дональдом Трампом в апреле, - будет благоприятным для промышленности и экспортеров Малайзии.

Ранее Куала-Лумпур вела переговоры с Вашингтоном о снижении тарифов. В обмен администрация Трампа требует от Малайзии решения вопросов торгового дисбаланса, нетарифных барьеров и защиты американских технологий от передачи третьим сторонам и в соответствующие инвестиции.

По данным Управления торгового представителя США, в 2024 году Соединенные Штаты зафиксировали дефицит в товарной торговле с Малайзией на уровне 24,8 млрд долларов.

Министр сообщил, что малазийская делегация планирует возобновить переговоры с американской стороной на следующей неделе.

"Для нас важно найти взаимовыгодное решение", - подчеркнул Зафрул, добавив, что США остаются для Малайзии как крупнейшим экспортным рынком, так и крупнейшим иностранным инвестором.

Нюансы с Китаем

На фоне активизации торговой дипломатии, лидеры стран Юго-Восточной Азии в понедельник, 26 мая, инициировали двухдневный саммит, на котором обсуждается расширение сотрудничества с Китаем и странами Персидского залива, а также минимизация последствий вероятных американских тарифов.

Со своей стороны, Малайзия начала переговоры по соглашению о зоне свободной торговли с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC).

Параллельно правительство Малайзии вводит более жесткие таможенные правила для борьбы с возможными случаями перегрузки чувствительных товаров через свои пункты въезда и выезда в страны, которым запрещены их поставки. Министерство инвестиций, торговли и промышленности объявило, что с 6 мая станет единственным органом, уполномоченным выдавать все непреференциальные сертификаты происхождения для экспорта товаров в США.

В 2025 году представители администрации Трампа призвали малазийские власти усилить контроль над так называемым транзитом полупроводников в Китай, что вызывает беспокойство в Вашингтоне.

"Процесс пока проходит достаточно гладко", - сказал Зафрул.

По его словам, Малайзия уже увеличила мощности и ресурсы для обеспечения беспрепятственного экспорта в США.