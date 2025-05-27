США могут снизить пошлину для Малайзии до 10%, но Трамп хочет уступок

Снижение США предложенных тарифов на импорт товаров из Малайзии до базового уровня в 10%, будет положительным сигналом для малазийской промышленности и экспортеров.
Об этом заявил министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул Азиз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Если быть объективными - и США публично это заявляли - 10% не подлежит пересмотру, это, похоже, минимальный уровень", - сказал чиновник на полях регионального саммита в Куала-Лумпуре.
По его словам, любое снижение тарифной ставки с нынешнего уровня в 24% хотя бы до 10% - минимального уровня, предложенного президентом США Дональдом Трампом в апреле, - будет благоприятным для промышленности и экспортеров Малайзии.
Ранее Куала-Лумпур вела переговоры с Вашингтоном о снижении тарифов. В обмен администрация Трампа требует от Малайзии решения вопросов торгового дисбаланса, нетарифных барьеров и защиты американских технологий от передачи третьим сторонам и в соответствующие инвестиции.
По данным Управления торгового представителя США, в 2024 году Соединенные Штаты зафиксировали дефицит в товарной торговле с Малайзией на уровне 24,8 млрд долларов.
Министр сообщил, что малазийская делегация планирует возобновить переговоры с американской стороной на следующей неделе.
"Для нас важно найти взаимовыгодное решение", - подчеркнул Зафрул, добавив, что США остаются для Малайзии как крупнейшим экспортным рынком, так и крупнейшим иностранным инвестором.
На фоне активизации торговой дипломатии, лидеры стран Юго-Восточной Азии в понедельник, 26 мая, инициировали двухдневный саммит, на котором обсуждается расширение сотрудничества с Китаем и странами Персидского залива, а также минимизация последствий вероятных американских тарифов.
Со своей стороны, Малайзия начала переговоры по соглашению о зоне свободной торговли с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC).
Параллельно правительство Малайзии вводит более жесткие таможенные правила для борьбы с возможными случаями перегрузки чувствительных товаров через свои пункты въезда и выезда в страны, которым запрещены их поставки. Министерство инвестиций, торговли и промышленности объявило, что с 6 мая станет единственным органом, уполномоченным выдавать все непреференциальные сертификаты происхождения для экспорта товаров в США.
В 2025 году представители администрации Трампа призвали малазийские власти усилить контроль над так называемым транзитом полупроводников в Китай, что вызывает беспокойство в Вашингтоне.
"Процесс пока проходит достаточно гладко", - сказал Зафрул.
По его словам, Малайзия уже увеличила мощности и ресурсы для обеспечения беспрепятственного экспорта в США.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп установил новые тарифы на импорт для более 180 стран мира. Для Малайзии была установлена таможенная ставка 24%.
Однако 9 апреля глава Белого дома приостановил на 90 дней вступление в силу этих пошлин и установил единую для всех стран ставку 10%. Вашингтон рассчитывает за этот период провести переговоры с каждой страной отдельно и заключить договоры о торговле с индивидуальными таможенными ставками.
Ряд стран Юго-Восточной Азии, включая Малайзию, могут больше всего пострадать от новых тарифов на импорт, которые могут достигать 49%. Представители нескольких стран региона работают над подписанием соглашений с Вашингтоном во избежание повышенных тарифов.
Добавим, что 19 апреля США ввели санкции против компаний, которые помогали Ирану закупать электронные компоненты для ударных беспилотников. Под ограничения попали ряд подставных компаний из Гонконга и Малайзии.
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