США можуть запропонувати Україні ізраїльську модель безпеки на саміті НАТО, - NYT

Саміт НАТО у Литві

У Вільнюсі НАТО представить президенту України Володимиру Зеленському низку зобов’язань держав-членів щодо продовження постачання країні зброї, боєприпасів і грошей у середньостроковій перспективі - незалежно від долі поточного контрнаступу чи календаря виборів.

Також очікується, що НАТО підніме свої відносини з Україною від Комісії Україна-НАТО, заснованої в 1997 році, до Ради Україна-НАТО, вищого рівня взаємодії та інтеграції.

Питання про те, як визначити майбутнє України в Альянсі, витіснило друге питання - як придумати довгострокові гарантії безпеки для України. Помічники президента США Джо Байдена кажуть членам Конгресу, що вони хочуть перейти до чогось схожого на те, що вони називають "ізраїльською моделлю", яка передбачає 10-річне зобов’язання щодо безпеки зі США.

Гарантії безпеки передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, можливість спільного виробництва.

Ідея таких гарантій безпеки полягає у тому, щоб переконати пана Путіна, що потік зброї та проведення підготовки для України не припиниться.

Але це не ті "гарантії" безпеки, яких прагне Зеленський. Ті, хто наполягає на посиленні зобов’язань перед Україною, стверджують, що лише членство в НАТО та захист за допомогою колективної оборони можуть гарантувати безпеку країни.

Позиція США

Протягом останніх 16 місяців Байден використовував будь-яку можливість, щоб відзначити єдність НАТО щодо України. При цьому він намагався зберегти статус-кво, що тримався понад десять років: туманну обіцянку, що Україна зрештою приєднається Альянсу, але без встановленого графіка.

Тепер серед союзників спалахнула дискусія, яка чинить тиск на Байдена, щоб той підтримав значно швидший і більш певний шлях до членства України. Для нього всі варіанти несуть значні ризики, оскільки його бажання не допустити будь-яких розколів у НАТО суперечить його постійним інструкціям його штабу "уникати Третьої світової війни".

Багато союзників, особливо з країн, що межують з Росією, хочуть надати Україні тверді політичні зобов’язання щодо членства напередодні саміту НАТО наступного місяця у Вільнюсі. Деякі хочуть встановити розклад і конкретні цілі для справжнього членства, але тільки після того, як припиниться війна.

Тільки Німеччина повністю стала на бік Байдена, хоча деякі з інших 29 союзників мають власні тихі сумніви щодо готовності України повноцінно приєднатися до Альянсу - і щодо ризиків того, що країни НАТО можуть бути безпосередньо бути втягнуті в конфлікт з Росією в майбутньому.

При цьому немає єдиної думки щодо того, як зміцнити зобов’язання перед Україною.

Ймовірно, питання про шлях України до членства стало центральним під час зустрічі Байдена з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом 13 червня. Зазначається, що Столтенберг пропонував Байдену компромісну пропозицію, згідно з якою НАТО погоджується, що Україні, що випробувала у боях обладнання та підготовку НАТО, не потрібно буде проходити стандартний процес для кандидатів на членство, перш ніж вона зможе приєднатися.

Інші посадовці сказали, що це викличе питання про те, що замінить цей процес, включаючи отримання гарантій того, що Україна, яка має проблеми з корупцією та перебуває на воєнному стані, не стане авторитарною.

Проте НАТО - це перш за все військовий альянс, і до нього входять численні країни з неоднозначною демократичною репутацією, включаючи Туреччину та Угорщину.

Вступ України до НАТО

Нещодавно Столтенберг зазначив, що країни Альянсу не готові погодити дату вступу України у розпал війни.

При цьому він заявляв, що на саміті НАТО у Вільнюсі союзники висловлять тверду підтримку Україні не лише на словах, а й на ділі, що полягає у значній військовій підтримці.

Водночас Зеленський зазначав, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері.

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